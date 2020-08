Lione, Depay: “Grazie a medici e a Koeman. Ora pronti per la Juventus” (Di sabato 1 agosto 2020) Sicuramente deluso, ma allo stesso tempo fiducioso e con buone sensazioni. Memphis Depay è tornato assoluto protagonista con la maglia del Lione nella finale persa contro il Psg in Coupe de la Ligue. L'olandese si era infortunato al ginocchio ma è tornato nel match di ieri notte titolare e capitano. 80 minuti in campo per l'attaccante che sui social ha voluto mandare un messaggio speciale a chi gli è stato vicino e non solo...Depay: "Facciamoci trovare pronti per la Champions"caption id="attachment 994119" align="alignnone" width="572" Depay (getty images)/caption"Questa sconfitta fa male", ha esordito Depay dopo il k.o. ai rigori contro il Psg. "Ma voglio comunque ringraziare tutti quelli che hanno in qualche modo preso parte al mio recupero dall'infortunio. Mi ... Leggi su itasportpress

