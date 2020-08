Lampedusa, materassi a terra e sacchi di rifiuti: le immagini girate all’interno dell’hotspot al collasso (Di sabato 1 agosto 2020) Sono ripresi a pieno ritmo gli sbarchi su Lampedusa. Fra stanotte e l’alba si sono registrati sette sbarchi autonomi direttamente sulla terraferma e il soccorso di un barchino nelle acque antistanti all’isola. Con gli otto sbarchi, l’ultimo con 52 migranti in corso, sono giunte 250 persone circa. Nell’hotspot di contrada Imbriacola ci sono ora 950 persone. “È stracolmo e ora è chiuso. Va organizzato l’immediato trasferimento dei migranti”, dice il sindaco di Lampedusa Totò Martello. E chiede a Conte, di dichiarare lo Stato di emergenza L'articolo Lampedusa, materassi a terra e sacchi di rifiuti: le immagini girate all’interno dell’hotspot al ... Leggi su ilfattoquotidiano

Spola di ambulanze e pompieri: il charter dei rimpatri accende le tensioni. Il prefetto Marchesiello rassicura, il questore Gropuzzo attende rinforzi GRADISCA Sono stati definitivamente rimpatriati ie ...

Lampedusa, gli arrivi tra turisti e tamponi: «Troppi sbarchi, così rischiamo il caos»

«Ci sono due positivi, bisogna isolare chi era nella stanza...». «Ci sono le dottoresse...». «E servono 50 tamponi...». Questo dialogo tra gli operatori dell’hotspot di contrada Imbriacola viene inter ...

