INGV: riaprono gli “Info Point Vulcani Eoliani” di Stromboli e Vulcano (Di sabato 1 agosto 2020) I due Info Point, già noti come Centri Informativi, forniscono supporto logistico per le attività di monitoraggio e di ricerca Vulcanologica e, al tempo stesso, offrono ai cittadini ed ai turisti una corretta informazione scientifica sul rischio Vulcanico dell’arcipelago eoliano. In continuo collegamento con il Centro Monitoraggio Eolie (CME) recentemente istituito, i due Info Point vedranno i ricercatori dell’INGV proporre un’offerta informativa che abbinerà le attività in presenza ad attività online integrate ed inclusive. Infatti, utilizzando le tecnologie disponibili e potenziando il “sistema rete”, supportato dal Centro di Monitoraggio Eolie (CME), verranno presentati ai visitatori eventi naturali e fenomeni associati, ... Leggi su meteoweb.eu

