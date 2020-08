Il raffreddamento globale non è stato causato da un meteorite (Di sabato 1 agosto 2020) Un team di scienziati del Texas dell’Università di Houston, della Baylor University e della Texas A&M University hanno condotto degli studi, ottenendo delle prove sul motivo del raffreddamento della terra avvenuto 13.000 anni fa. Questo brusco raffreddamento ha fatto scendere le temperature di circa 3 gradi centigradi sull’intero globo. Gli esperti hanno analizzato alcuni sedimenti del Texas centrale, che hanno conservato delle firme geochimiche uniche provenienti da eruzioni vulcaniche davvero antichissime. In precedenza, i segni in questione erano stati scambiati per impatti degli extraterrestri sul nostro pianeta. “Questo studio mostra che la firma geochimica associata all’evento di raffreddamento non è unica ma si è verificata quattro volte tra 9.000 e 15.000 anni ... Leggi su quotidianpost

magizito : Ribaltata la spiegazione del meteorite per il raffreddamento globale dello Younger Dryas, 13.000 anni fa - andreuccioli : RT @Tommy_JP_91: Si chiama estate, come all'opposto quando a gennaio fa -5 non è raffreddamento globale ma semplicemente inverno. Se cade a… - LKaganovich2970 : RT @Tommy_JP_91: Si chiama estate, come all'opposto quando a gennaio fa -5 non è raffreddamento globale ma semplicemente inverno. Se cade a… - Tommy_JP_91 : Si chiama estate, come all'opposto quando a gennaio fa -5 non è raffreddamento globale ma semplicemente inverno. Se… - Notiziescientif : Raffreddamento globale di 13.000 anni fa causato da vulcani e non da meteorite -

Ultime Notizie dalla rete : raffreddamento globale Raffreddamento globale di 13.000 anni fa causato da vulcani e non da meteorite Notizie scientifiche.it