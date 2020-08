Il Napoli continua a spingere per spostare altrove la partita con il Barcellona (Di sabato 1 agosto 2020) Il Napoli continua ad essere preoccupato per l’aumento dei contagi in Spagna. Anche se dalla penisola iberica e in particolare dalla Catalogna continuano ad arrivare messaggi rassicuranti. Le autorità si basano sul fatto che non è stata proclamata né una zona rossa né un nuovo lockdowwn. Però ci sono già delle misure restrittive che il governo inizia ad introdurre ed è su questo che punta il Napoli nel fare pressione. Lo scrive il Mattino. “Non è stata proclamata la «zona rossa» né tanto meno la necessità di un nuovo lockdown, ma le prime misure restrittive iniziano ad essere adottate dal Governo, come la chiusura delle spiagge e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina anche nei locali all’aperto. Su questi ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Napoli continua Il Napoli continua a spingere per spostare altrove la partita con il Barcellona IlNapolista Lazio, Immobile cerca il record in casa Higuain

Proviamo però a migliorare la posizione in classifica a Napoli adesso». La Lazio non potrà essere ... una stagione memorabile per come è cominciata, con un trofeo vinto, continuata con le 11 vittorie ...

B&B in crisi di clienti nel centro di Napoli Così c’è chi li trasforma in case a luci rosse

"Stiamo ricevendo continue segnalazioni di operatori e cittadini che indicano possibili casi di induzione alla prostituzione e che si svolgono in appartamenti e abitazioni nel quartiere alto ma che in ...

