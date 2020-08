Furia sovranista contro stranieri che rubano un camper a Roma Est, ma è Walter White di Breaking Bad (Di sabato 1 agosto 2020) Ci sono decine e decine di ricondivisioni e commenti oggi 1 agosto incentrati su Walter White e la famosissima serie TV Breaking Bad. Tutta “colpa” di un post diffuso in giornata su Facebook, dove appaiono insieme la foto di “Heisenberg“, il famoso camper usato per “cucinare” durante le puntate iniziali della prima stagione, ed un testo molto chiaro. Uno di quelli sui quali ci marciano tanti sovranisti in Italia. Solo che quest’oggi un approccio sui crimini (o presunti tali) compiuti da stranieri nel nostro Paese, si sta ritorcendo contro di loro. Ricostruiamo, dunque, tutta la vicenda. Walter White di Breaking Bad confuso con una persona derubata a Roma Est Dunque, come si nota ... Leggi su bufale

