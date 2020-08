Fuggono dai controlli? Bus dalla Romania vuoti a Tiburtina (Di sabato 1 agosto 2020) Erano attesi centinaia di passeggeri provenienti dalla Romania ma alla stazione Tiburtina di Roma è arrivato un solo autobus da Bucarest da cui è sceso un unico passeggero. Gli altri pullman provenienti dalla Transilvania, quattro secondo il programma dell'autostazione, non sono mai arrivati. Il motivo? Corse cancellate. Ma il caso ha subito insospettito gli esperti del Sistema sanitario regionale: da giovedì scorsi è scattata l'attività speciale con i medici dell'Uscar in campo per sottoporre ai test sierologici chi sbarca a Roma con i pullman dall'est Europa, dopo l'emergenza esplosa tra badanti e colf positive e rientrate in Italia. Leggi su iltempo

pborghilivorno : #contricorrente #migranti continuano ad arrivare 'stranieri' (nei modi più contorti o semplici e da moltissimi pae… - CordioliMirco : @nzingaretti Sicurezza?? Non mi pare proprio... Ogni giorno dei clandestini infetti fuggono dai redditizi centri pe… - eli_carr : @matteosalvinimi Poverini fuggono dalle guerre e dai campi di prigionia libici, dove hanno subito torture indicibil… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: Il Governo Conte, Movimento 5 Stelle-Pd, responsabili di diffondere il Covid-19 in tutto il Paese, ogni giorno sbarcan… - Niko_VI : RT @SilviaTeresa14: @robersperanza Perfetto, cominciamo dai clandestini infetti che fuggono dai centri di accoglienza e voi non fate NULLA… -

Ultime Notizie dalla rete : Fuggono dai Colpo all'alba da Coin: salgono sulla tettoia e fuggono con i vestiti Il Gazzettino Roma, fanno saltare il bancomat e fuggono con i soldi: paura a Tor Sapienza

A dare l'allarme, i residenti che, svegliati dal boato, hanno raccontato di aver visto fuggire due persone con il volto coperto da un casco. Ancora da quantificare l'importo del furto. Sulla vicenda ...

Hong Kong: Autorità pro-Pechino rinviano le elezioni e danno la caccia a 6 democratici fuggiti all’estero

Elezioni parlamentari posticipate di un anno per l’emergenza coronavirus. Fronte democratico: Una scusa per evitare una pesante sconfitta. Giuristi mettono in dubbio la legittimità del rinvio. Continu ...

A dare l'allarme, i residenti che, svegliati dal boato, hanno raccontato di aver visto fuggire due persone con il volto coperto da un casco. Ancora da quantificare l'importo del furto. Sulla vicenda ...Elezioni parlamentari posticipate di un anno per l’emergenza coronavirus. Fronte democratico: Una scusa per evitare una pesante sconfitta. Giuristi mettono in dubbio la legittimità del rinvio. Continu ...