Formula 1, pole di Hamilton a Silverstone. Bottas in prima fila. 4° Leclerc (Di sabato 1 agosto 2020) Formula 1, qualifiche GP Gran Bretagna 2020. prima fila Mercedes, Leclerc alle spalle di Max Verstappen. Silverstone (GRAN BRETAGNA) – Formula 1, dominio Mercedes nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna. pole position di Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas e Max Verstappen. Quarto posto per Charles Leclerc che è a rischio penalità per aver ostacolo uno degli avversari. Formula 1, la griglia di partenza del GP di Gran Bretagna Di seguito la griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna prima fila – 1° Lewis Hamilton (Mercedes); 2° Valtteri Bottas (Mercedes) Seconda ... Leggi su newsmondo

