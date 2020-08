Formula 1, Leclerc sorpreso: “non mi aspettavo di ottenere il quarto posto. Stroll? Non l’ho proprio visto” (Di sabato 1 agosto 2020) Un ottimo risultato per Charles Leclerc nelle Qualifiche del Gran Premio d’Inghilterra, andate in scena questo pomeriggio sul circuito di Silverstone. Il pilota monegasco ha strappato un grandissimo quarto posto alle spalle delle due Mercedes e di Max Verstappen, anche se ancora deve attendere l’esito dell’investigazione per unsafe release. Bryn Lennon/Getty ImagesIntervistato da Sky Sport, Leclerc ha ammesso: “è una grandissima soddisfazione, ma non dobbiamo dimenticare che la gara è domani e solo lì si fanno i punti. Sono molto contento perché non mi aspettavo di partire quarto con le medie, perché anche in Q2 abbiamo fatto un grande giro. Ci potrà aiutare, visto che saremo in difficoltà in gara, a tenere ... Leggi su sportfair

