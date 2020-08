Fonseca dopo Juve-Roma: 'Zaniolo è andato bene' (Di sabato 1 agosto 2020) Paulo Fonseca è contento per il successo sulla Juve, ma la sua mente è già proiettata alla prossima sfida europea della Roma col Siviglia. "La Juve ha vinto il campionato con merito, bisogna solo fare ... Leggi su gazzetta

Filtrante per Perotti che batte Szczesny. La Juve ospita la Roma all’Allianz Stadium nell’ultima giornata di Serie A: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match. Dopo la sconfitta ...Cala il sipario in casa Juventus per ciò che concerne la stagione 2019-2020 in campo nazionale. Juve sconfitta fra le mura amiche, per 3-1 contro la Roma di Fonseca, dopo aver perso nel penultimo turn ...