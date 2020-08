Fofana: «Papu Gomez e Dybala i giocatori che mi hanno più impressionato. Su Zapata…» (Di sabato 1 agosto 2020) Seko Fofana, centrocampista dell’Udinese, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Seko Fofana, centrocampista dell’Udinese, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni: ZAPATA – «Ha sempre avuto la giusta mentalità per diventare un top player, semplicemente ora è cresciuto e fa la differenza». giocatori PIU’ IMPRESSIONANTI – «Papu Gomez e Dybala. Fanta- stici. Oltre a De Paul. Non so come faccia Rodrigo a correre ancora così tante». GOL ALLA JUVE – «Quante volte l’ho rivisto? Tante. Lì c’è la mia personalità, sono andato in porta da solo. E poi mi sono preso la mia rivincita su Alex ... Leggi su calcionews24

MauroDIsa2 : RT @domenicobrico: @mike_fusco Oh ma sai se il Papu Gomez sta ancora urlando per il gol di Fofana? - domenicobrico : @mike_fusco Oh ma sai se il Papu Gomez sta ancora urlando per il gol di Fofana? - VALERIA04234969 : @Pirichello E nemmeno Papu Gomez che si é segato al gol di Fofana... - supercicciolo : Chiedo scusa, una domanda: qualcuno ha notizie del Papu Gomez? Sta ancora urlando per il goal di Fofana?… - delfinotime : @AleJuventina92 Il Papu Gomez dell’Atalanta che esulta come un pazzo al gol di Fofana dell”Udinese contro di noi l… -