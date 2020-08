Fiori d’arancio in arrivo in casa Berlusconi: si sposa il più piccolo della casa (Di sabato 1 agosto 2020) Un matrimonio nell’aria da tempo e sospeso a causa dell’emergenza Covid-19, quello tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, e che ora sembra prossimo ad essere celebrato. I Fiori d’arancio tornano in casa Berlusconi, a convolare a nozze sarà Luigi, l’ultimogenito di Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Luigi Berlusconi si sposa La notizia si è diffusa dopo la comparsa dell’annuncio delle nozze sul sito online dell’Albo pretorio del Comune di Milano. La cerimonia, come da prassi dopo la pubblicazione dell’annuncio, si svolgerà entro 6 mesi, secondo i rumors la data potrebbe cadere tra ottobre e novembre. Federica Fumagalli e Luigi Berlusconi sulla neve. ... Leggi su thesocialpost

