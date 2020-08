Dl Sicurezza, intesa in stand by. Restano le distanze tra M5S e Pd. Lamorgese e De Micheli insistono sui canali diplomatici. Ma i pentastellati non cedono sulla linea della fermezza (Di sabato 1 agosto 2020) Complice l’emergenza coronavirus e visto il moltiplicarsi delle partenze soprattutto dalla Tunisia, il tema migranti torna a monopolizzare il dibattito politico. Dal Governo assicurano che, al termine di un quinto incontro al Viminale, è stato trovato un accordo per rivedere i decreti Sicurezza voluti da Matteo Salvini, ma le posizioni dei pentastellati sembrano ancora distanti da quelle dei dem. Tanto che mentre le ministre dell’interno e dei trasporti, Luciana Lamorgese e Paola De Micheli, scelgono la linea del dialogo con Tunisi per cercare una soluzione agli sbarchi, il ministro degli esteri Luigi Di Maio usa il pugno di ferro (leggi l’articolo), assicurando che verranno chiusi i rubinetti alla Tunisia fino a quando non fermerà i barconi. E i sovranisti, in drastico ... Leggi su lanotiziagiornale

