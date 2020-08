De Laurentiis: «Alla Uefa fanno il gioco delle tre scimmie. Sono organizzati come nell’Ottocento» (Di sabato 1 agosto 2020) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a Il Mattino della prossima sfida contro il Barcellona che la Uefa insiste a disputare nel capoluogo catalano «Alla Uefa fanno il gioco delle tre scimmie. Mi auguro per il bene che voglio Alla Uefa che non succeda nulla, perché sennò si scatenerà l’inferno. Mi dà fastidio la superficialità con cui si lascia al destino qualcosa di importante come la salute. Le rose valgono miliardi» De Laurentiis ha poi aggiunto: «La Uefa si comporta come se fosse padrona di tutto. Se chiedo una risposta sulla situazione di Barcellona, loro ... Leggi su ilnapolista

