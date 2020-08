Coronavirus, altro disastro del governo: dietrofront sui treni, "restano le distanze". Ma chi decide? (Di sabato 1 agosto 2020) Altra figuraccia per il governo nella gestione dell'emergenza Coronavirus. Ieri, venerdì 31 luglio, l'annuncio: nei convogli ad alta velocità di trenitalia e Italia si torna a viaggiare con il cento per cento dei posti occupati. Decisione che ha sorpreso, con la curva del contagio che è tornata a crescere. Immediatamente, sono scattate le critiche del Comitato tecnico scientifico, con gli esperti che spiegavano che la scelta era stata presa senza che nessuno li consultasse. Ora, il repentino dietrofront: Roberto Speranza, ministro della salute, ha firmato un'ordinanza che vieta gli allentamenti delle misure a bordo. Insomma, tutto come prima. Successivamente, si è appreso che il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, invierà una lettera a trenitalia e Italo per ... Leggi su liberoquotidiano

Sassari, 01 agosto 2020 – Primo ricovero, da due mesi a questa parte, nel Reparto di Malattie infettive dell’AOU di Sassari per Covid-19: si tratta di un ambulante di 59 anni di origine senegalese, da ...

Madre incinta costretta a vivere dalla famiglia nella “casa degli orrori”. La donna ha raccontato di trovarsi con i suoi figli in un appartamento in drammatiche condizioni igieniche, infestato dalle m ...

