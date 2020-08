Chievo-Pescara 1-0, clivensi ai play off con la rete di Garritano (Di sabato 1 agosto 2020) L’ultima giornata di Serie B ha decretato i verdetti finali di una stagione infinita, al termine della quale le squadre si possono ritenere o meno soddisfatte di quello che hanno raggiunto nel campionato. Il Chievo di Aglietti, nonostante un campionato travagliato, è riuscito a raggiungere i play off, che erano un obiettivo da inizio anno. Il Pescara di Sottil invece dopo una stagione travagliata dovrà cercare di salvarsi nei play out contro il Perugia. Il risultato finale, Chievo-Pescara 1-0 premia dunque i padroni di casa che hanno raggiunto il loro obiettivo stagionale e che ora lotteranno per tornare in Serie A. LE FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE: Chievo (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre (80′ Zuelli), Obi ... Leggi su sport.periodicodaily

