Alla faccia del pubblico e del popolo Joyce tira più di Fabio Volo (Di sabato 1 agosto 2020) Troppi parlano in nome del popolo. La storia insegna che chi fa così è sospetto: ha in serbo contro il popolo qualche mascalzonata. Se parlare in nome del popolo è una truffa politica, parlare in nome del pubblico è una truffa culturale. Il pubblico? Quale? Ho sperimentato personalmente che gli spettatori di una piazza siciliana sono diversi da quelli di un teatro di Roma.Un dirigente televisivo ha il diritto di scegliere la linea editoriale che ritiene migliore, ma non può nascondersi dietro l’alibi del pubblico: se ci propina programmi scadenti o il proprio immaginario di palta, ne porta la responsabilità culturale e politica. Ettore Bernabei, il più bravo direttore della nostra storia televisiva, proponeva agli italiani ... Leggi su huffingtonpost

vladiluxuria : Grazie alla medicina(di cui tutti i popoli dovrebbero averne diritto)alla ricerca e agli studi oggi le aspettative… - gennaromigliore : Sono appena intervenuto alla Camera per chiedere, a nome mio e di un vasto numero di colleghi, che il ministero deg… - pisto_gol : Come prima cosa espongono scudetti revocati, alla faccia della FIGC e del rispetto delle regole, come seconda si fa… - TopoGig90377385 : RT @RadioSavana: Torino, #risorsaINPS tunisino strappa collanina ad anziana 70enne ferendola al collo e tira un pugno in faccia alla nipote… - nickb857 : RT @RadioSavana: Torino, #risorsaINPS tunisino strappa collanina ad anziana 70enne ferendola al collo e tira un pugno in faccia alla nipote… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla faccia Alla faccia del pubblico e del popolo Joyce tira più di Fabio Volo L'HuffPost TCR Italy: Jelmini è un missile, Pole di Gara 1 a Misano

Grande prova del lombardo con la Hyundai che rifila un pesante distacco a Girolami e Pellegrini. Bene Guastamacchia e Brigliadori in Top5, Tavano 6°, Imberti primo nel DSG battendo Poloni, Savoia e Sc ...

Oristano, duro attacco dell'Ordine dei medici contro l'assessore alla Sanità

ORISTANO. Duro attacco dell’ordine dei medici della provincia di Oristano all’assessore alla Sanità della Regione Mario Nieddu dopo l’intervista di questi alla Nuova. In una nota l’ordine precisa che ...

Grande prova del lombardo con la Hyundai che rifila un pesante distacco a Girolami e Pellegrini. Bene Guastamacchia e Brigliadori in Top5, Tavano 6°, Imberti primo nel DSG battendo Poloni, Savoia e Sc ...ORISTANO. Duro attacco dell’ordine dei medici della provincia di Oristano all’assessore alla Sanità della Regione Mario Nieddu dopo l’intervista di questi alla Nuova. In una nota l’ordine precisa che ...