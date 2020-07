Temptation Island, una fine coi fiocchi: share da record per gli ultimi falò (Di venerdì 31 luglio 2020) Una puntata con numeri da record per Temptation Island, giunto anche quest’anno al termine portando a casa degli ascolti e un seguito incredibile, per certi versi mai visto prima. Sia stata la coppia vincente formata da Pietro Delle Piane e Antonella Elia o la coppia formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Fatto sta che, se gli ascolti della penultima puntata avevano convinto Bisciglia, gli ascolti dell’ultima non possono che renderlo più che orgoglioso. 4 milioni di telespettatori per l’ultimo viaggio nei sentimenti di Temptation Island Il viaggio nel sentimenti vale il 28% di share e Canale 5, con l’ultima puntata di Temptation Island, si aggiudica il podio virtuale degli ascolti televisivi. Sono stati ben ... Leggi su thesocialpost

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - Chicca_colors : RT @stanzaselvaggia: Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tossic… - mariapolpy : RT @Iperborea_: Boom pazzesco di Temptation Island. È incredibile come ormai sia diventato un cult tanto da essere forse l'unico programma… - Chicca_colors : RT @IsaeChia: ‘#TemptationIsland 7’, #FilippoBisciglia racconta qual è stato il momento più difficile di questa edizione (e svela la sua sc… -