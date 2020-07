Steven Zhang, auguri di compleanno ad Antonio Conte: “Il nostro allenatore top” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Una grande torta per il nostro allenatore top“. Così Steven Zhang con un commento via social augura il buon compleanno ad Antonio Conte che quest’oggi compie 51 anni. Il tecnico nerazzurro è stato celebrato anche tramite i social ufficiali: “Tenacia, ambizione, entusiasmo, dedizione al lavoro e sacrificio sono ciò che meglio raccontano la sua passione per il calcio e il suo modo di interpretarlo. Al tecnico nerazzurro che oggi compie 51 anni, i migliori auguri da parte di tutto il mondo interista”, si legge sul sito. View this post on Instagram WISHES 🥳⚫🔵 Happy Birthday from the entire world of Inter, coach! #Inter #ForzaInter ... Leggi su sportface

