Scuola: Labriola (Fi), ‘Azzolina fantastica e perde tempo’ (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Il fantastico mondo della Azzolina è fatto di banchi a rotelle, istituti rinnovati, genitori che a casa misurano la febbre se la Scuola non presta questo servizio, bambini felici che indossano le mascherine scaglionati in orari diversi, insegnanti sempre disponibili per qualsiasi evenienza. Peccato che tutto questo si scontri con la triste realtà. Il ministro infatti a furia di fantasticare ha solo perso tempo”. Lo afferma Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.“Ancora oggi -aggiunge- mancano linee guida chiare e semplici per poter far ripartire la Scuola in sicurezza, fornendo alle famiglie l’opportunità di potersi organizzare. Manca poco più di un mese e gli alunni, gli studenti, i professori, il personale scolastico, le ... Leggi su calcioweb.eu

Ordinanza Azzolina: “14 settembre a scuola”/ “Se serve lezioni in cinema e teatri”

«Ce la stiamo mettendo tutto per farcela a riaprire la scuola il 14 settembre in presenza e in sicurezza»: così Lucia Azzolina il giorno dopo aver la firma dell’ordinanza ad hoc. Intervenuta oggi alle ...

