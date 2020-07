Red Dead Online in un leak che svela i contenuti dell'aggiornamento di Halloween (Di venerdì 31 luglio 2020) A quanto pare, Red Dead Online diventerà molto più spaventoso quando un importante aggiornamento di Halloween arriverà in autunno, stando a un leaker di Rockstar Games.L'utente Twitter Rockstar Actu ha affermato che la modalità multiplayer Online di Red Dead Redemption 2 riceverà una patch significativa in tempo per le festività di ottobre. Secondo Rockstar Actu, "sono stati trovati vari indizi" nei file dell'aggiornamento dedicato al Naturalista di Red Dead Online, che riguardano un evento di Halloween a tempo limitato.Si ritiene che un nuovo pass Fuorilegge sarà lanciato il 19 ottobre e questa dovrebbe essere la data di uscita anche ... Leggi su eurogamer

GiocareOra : Scegli Come cacciare in Red Dead Online: The Naturalist - tech_gamingit : Svelati in anticipo i contenuti a tema Halloween in arrivo a Ottobre per Red Dead Online! - oOShinobi777Oo : Svelati in anticipo i contenuti a tema Halloween in arrivo a Ottobre per Red Dead Online! - GianlucaOdinson : Red Dead Online: un leak svela i contenuti dell'aggiornamento di Halloween? - marinnazvd : Finalmente zerei Red dead aaaaaa -