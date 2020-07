Puglia, corona virus: contagiato un bimbo di quattro mesi Ne dà notizia l'Ansa: positivi anche i genitori. Tutti in isolamento (Di venerdì 31 luglio 2020) L'articolo Puglia, corona virus: contagiato un bimbo di quattro mesi <span class="subtitle">Ne dà notizia l'Ansa: positivi anche i genitori. Tutti in isolamento</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #Puglia, #coronavirus corona virus: contagiato un bimbo di quattro mesi - maiocchirosanna : @AnnaTodisco5 @MPSkino ...io si...i 'baciamo le mani...'ndrangheta, La Sacra Corona unita, in Puglia...ecc.ecc.. - lillidamicis : BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipart… - NoiNotizie : #Puglia: 4609 positivi a test #coronavirus corona virus, incremento di tre rispetto a ieri - seidimassafra : Puglia: 4606 positivi a test corona virus, incremento di dieci rispetto a ieri - Noi Notizie Data: 29/07/2020 14:20… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia corona

La Gazzetta del Mezzogiorno

Tra i contagiati dal Coronavirus in Puglia c'è anche un bimbo di quattro mesi che, per disposizione dell'Asl, è già in isolamento insieme con i suoi genitori anch'essi positivi. Intanto la task force ...Il coronavirus non risparmia proprio nessuno. Tra i soggetti affetti da covid-19, in Puglia risulta contagiato anche un bambino di appena 4 mesi. A riportare la notizia è l’agenzia Ansa. Per ...