PSG in ansia post Lione: Icardi, Thiago Silva e Kurzawa acciaccati in ottica Atalanta (Di sabato 1 agosto 2020) Poche emozioni e tanti infortuni durante il match tra PSG e Lione, finale della Coppa di Lega francese 2019/2020. Thomas Tuchel è in apprensione per tre giocatori, trattasi di Mauro Icardi, Thiago Silva e Kurzawa: l’attacante argentino ha fasciato la gamba dopo il cambio, accusando un problema muscolare. Stessa sorte per i due difensori, cui condizioni saranno da valutare eventualmente con esami strumentali nelle prossime ore. A questo punto Icardi, Thiago Silva e Kurzawa potrebbero essere a rischio per i quarti di finale di Champions League contro l’Atalanta: in infermeria c’è già Kylian Mbappé, ma non sono esclusi altri forfait in vista della gara europea. INFORTUNIO PER ... Leggi su sportface

