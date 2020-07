Proroga delle revisioni auto: 25mila addetti del settore a rischio e gravi ripercussioni sulla sicurezza stradale (Di venerdì 31 luglio 2020) Luciano Castellin, a capo dei centri di revisione lombardi di CNA: “Governo e Motorizzazione riferiscano e intervengano sullo stato dell’arte delle revisioni dei veicoli. Possibili richieste di risarcimento danni” L’Italia è l’unico Paese che non ha rinunciato alla possibilità di Proroga delle revisioni, con grave danno per la sicurezza stradale e per la tenuta economica della filiera. A pesare sull’attività dei centri di revisione, c’è lo slittamento al 31 ottobre 2020 della revisione dei veicoli da sottoporre a verifica entro il 31 luglio. A questa Proroga, introdotta dal Cura Italia, potrebbe ora aggiungersi quella prevista dal Regolamento UE che consente agli Stati membri di ... Leggi su newsagent

NicolaPorro : Dopo le polemiche sulla mancata proroga delle #imposte delle piccole #imprese e delle #partiteIva, il direttore del… - alleanzapoverta : RT @Secondowelfare: Reddito di Emergenza: solo il 25% degli aventi diritto ha fatto richiesta, ma negli ultimi giorni c'è stato un forte au… - galmarghine : “INCLUDERE E INSERIRE AL LAVORO SOGGETTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO” | AVVISO DI PROROGA I termini per la presen… - Comune_Cagliari : Proroga fino al 15 ottobre delle prescrizioni a tutela della salute Ordinanza sindacale n. 43 del 31 luglio 2020… - salvatoreblanc7 : RT @INPS_it: #InpsComunica #AddettiAiLavori Implementata la procedura informatica per la presentazione delle domande di #proroga relative a… -