Pierluigi Diaco spiazza tutti, dichiarazione d'amore a Io e te: 'Voglio condividere la vita con te...' (Di venerdì 31 luglio 2020) Su le ultime novità. spiazza tutti a , dichiarazione d'amore in diretta: ' Voglio condividere la vita con te... '. Oggi, il conduttore del programma di Rai1 ha sorpreso il pubblico con una ... Leggi su leggo

infoitcultura : Io e Te, imprevisto in diretta. Pierluigi Diaco ironizza: “Bravi” - infoitcultura : Io e Te, Pierluigi Diaco smaschera Katia Ricciarelli: 'Hai perso la testa per lui', imbarazzo su Rai 1 - infoitcultura : Io e te, gaffe in diretta a Pierluigi Diaco sborcca contro la regia: 'Potete pure eliminarlo', parole pesantissime - infoitcultura : Pierluigi Diaco, l'intervista con Katia Ricciarelli a Vittorio Grigolo è da ridere - infoitcultura : Io e Te, Katia Ricciarelli ammette: “Pierluigi Diaco mi rispetta” -