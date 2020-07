Per un’autodifesa digitale (Di sabato 1 agosto 2020) Logiche di dominio, sorveglianza digitale di massa, quantificazione spasmodica di like commenti visualizzazioni, scalabilità – all’inizio riguardava il gruppo dei colleghi universitari di Zuckerberg, come si è esteso al mondo intero o quasi? – profilazione, registrazione di ogni nostra preferenza o azione, geolocalizzazione, algoritmi, genitori che si creano account farlocchi per avere uno straccio di interazione con i figli, infernali gruppi whatsapp, usurpazione di identità, hate speech, cyber stalking, pornovendette e altre «banalità dell’odio», incontri online, poker online, acquisti, e … Continua L'articolo Per un’autodifesa digitale proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

