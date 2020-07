Paolo Bolognesi su strage di Bologna: ”Processo complicato e difficile” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il 2 agosto del 1980 una bomba devastò la stazione di Bologna. Quarant’anni dopo la ferita è ancora aperta. Sono passati quarant’anni dalla strage di Bologna. Questo 2 agosto, come ogni anno, la città ricorderà quel giorno e le sue vittime. Furono 85 i morti e 200 i feriti. Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione familiari delle … L'articolo Paolo Bolognesi su strage di Bologna: ”Processo complicato e difficile” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

DALMOLIN_PAOLO : RT @Bacc_investor93: Fico è l'emblema della tristissima e incapace classe imprenditoriale italiana. Solo un totale idiota poteva pensare ch… - ZenatiDavide : Strage di Bologna, quest’anno niente corteo per le regole anti Covid. Merola: “Scelta dolorosa, ma abbiamo il dover… - dorak51 : Lo sto leggendo con il cuore in gola. La giornalista e Paolo Bolognesi offrono qui una ricostruzione drammatica. Ma… - globalistIT : - ontoxy : Un tratto nero. Verso il 40° anniversario della Strage di Bologna. Intervista a Paolo Bolognesi – Articolo21 -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bolognesi

Quarant'anni fa la strage di Bologna, oggi il ricordo ancora vivo di chi quel 2 agosto non credeva ai suoi occhi. Ligabue, gli Stadio, Luca Carboni, e ancora Milena Gabanelli, Giorgio Diritti, Carlo L ...Due le figure che il 2 agosto prenderanno parte alla cerimonia (quest'anno in piazza Maggiore) in ricordo della strage alla stazione: al già annunciato nome della presidente del Senato Maria Elisabett ...