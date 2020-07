NVIDIA RTX 3090 con un boost prestazionale del 50% rispetto a RTX 2080 Ti? (Di venerdì 31 luglio 2020) Anche se NVIDIA non ha ancora presentato la gamma delle sue prossime schede, in questi giorni sono comparsi su Twitter alcuni commenti pubblicati da due leaker che hanno snocciolato qualche informazione in più sulla nuova top di gamma, ovvero NVIDIA RTX 3090.I due utenti hanno dichiarato che le prestazioni della prossima NVIDIA RTX 3090 avranno un incredibile boost prestazionale del 50% rispetto a RTX 2080 Ti. Secondo loro inoltre, si aspettano che il punteggio nel benchmark Time Spy Extreme sia vicino a 10.000 punti. Anche se i leaker in questione sono molto affidabili e sono persone che hanno fatto trapelare con successo le specifiche e la nomenclatura delle prossime schede grafiche di NVIDIA, essi stessi hanno ... Leggi su eurogamer

Se Nvidia continua a lavorare sodo in tal senso, il DLSS 3.0 si prevede veramente come una tecnologia rivoluzionaria...speriamo che noi possessori delle Turing potremo avvantaggiarci anche del DLSS ...

