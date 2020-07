Napoli, recupero lampo di Manolas: le ultime (Di venerdì 31 luglio 2020) Brucia i tempi di recupero Kostas Manolas, che potrebbe essere convocato già per il match di sabato sera contro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

