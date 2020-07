Napoli, donna si dà fuoco: è in condizioni disperate (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una donna di 63 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo aver riportato ustioni su quasi il 90% del corpo. Secondo una prima ricostruzione, l’episodio è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì in via San Donato a Pianura, quartiere nell’area occidentale di Napoli. La donna, in cura presso un centro di igiene mentale, si sarebbe cosparsa il corpo di benzina prima di darsi fuoco. Soccorso dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco, è stata trasportata d’urgenza al Cardarelli dove è al momento ricoverata in condizioni gravi nella terapia intensiva del Centro Grandi Ustionati. La donna ha riportato ustioni al volto e ... Leggi su anteprima24

