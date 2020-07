Milano, pulmino con 16 chili di sigarette: 27enne arrestato per contrabbando (Di venerdì 31 luglio 2020) Milano, 31 luglio 2020 - Ieri sera la polizia ha arrestato a Milano un cittadino ucraino di 27 anni per il contrabbando di 16 chili di sigarette. Gli agenti della squadra informativa del commissariato ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Milano pulmino

askanews

Milano, 31 luglio 2020 - Ieri sera la polizia ha arrestato a Milano un cittadino ucraino di 27 anni per il contrabbando di 16 chili di sigarette. Gli agenti della squadra informativa del commissariato ...Milano, 31 lug. (askanews) - Nascondeva in un pulmino 800 pacchetti di sigarette di varie marche (per un totale di 16 chili), tutti con il marchio del monopolio dell'Ucraina. L'uomo, un ucraino di 27 ...