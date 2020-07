Mattarella: "Non abbassare le difese sul Covid. Libertà non è far ammalare gli altri" (Di venerdì 31 luglio 2020) AGI - "Libertà non è far ammalare gli altri". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia del Ventaglio. "C'è la tendenza a dimenticare e a rimuovere esperienze sgradevoli. Forse non era immaginabile che la rimozione affiorasse cosi presto mente nel nostro Paese continuano a morire persone per il virus. è un motivo per non abbassare le difese". "è importante che questa nuova strada che l'Europa ha aperto non si richiuda in una visione miope che consideri soltanto gli effetti ... Leggi su agi

