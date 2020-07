Leonardo sigla accordi con partner finanziari per sostegno a PMI fornitrici (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Leonardo conferma l’impegno di contribuire al rafforzamento della struttura industriale e della competitività della filiera italiana del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S). La società, da sempre attenta al supporto finanziario del settore, ha rafforzato il pacchetto di soluzioni e strumenti a favore dei suoi fornitori, in particolare alle PMI. Leonardo ha sottoscritto con alcuni Factors, Banche e Istituti finanziari che già supportano la supply chain del Gruppo, una serie di protocolli di intesa che, attraverso la valorizzazione della filiera, possano consentire di preservare l’accesso al credito dei fornitori italiani small-mid size del comparto. partners di Leonardo in questa iniziativa sono: Banca Nazionale del ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo sigla Leonardo sigla accordi con partner finanziari per sostegno a PMI fornitrici Il Messaggero Leonardo sigla accordi con partner finanziari per sostegno a PMI fornitrici

(Teleborsa) - Leonardo conferma l’impegno di contribuire al rafforzamento della struttura industriale e della competitività della filiera italiana del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S). La ...

Effetto Covid, la crisi non ferma Leonardo (che si schiera a supporto della filiera)

La One Company di piazza Monte Grappa ha presentato i dati dei primi sei mesi del 2020. Di fronte a "condizioni di mercato estreme", reggono ricavi e ordini, soprattutto grazie al settore militare. "R ...

(Teleborsa) - Leonardo conferma l’impegno di contribuire al rafforzamento della struttura industriale e della competitività della filiera italiana del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S). La ...La One Company di piazza Monte Grappa ha presentato i dati dei primi sei mesi del 2020. Di fronte a "condizioni di mercato estreme", reggono ricavi e ordini, soprattutto grazie al settore militare. "R ...