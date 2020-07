La Juve fa gli auguri a Conte, e i tifosi sui social si arrabbiano (Di venerdì 31 luglio 2020) “Cancellate questa porcheria”. “Non merita gli auguri”. “Non si fa”. E decine di altri commenti, per la maggior parte non riportabili. I tifosi della Juventus hanno preso benissimo – si fa per dire – il tweet di auguri di buon compleanno che la società bianconera ha dedicato al suo ex allenatore e giocatore su Twitter. Buon compleanno, Antonio Conte! pic.twitter.com/qZzLUAjNmH — JuventusFC (#Stron9er ) (@Juventusfc) July 31, 2020 Anche degli innocui auguri di compleanno, lasciati alla pastoia social, possono trasformarsi in un molla per fare polemica o sfogare un po’ di cattiveria. Perché Conte è un ex, e ora è il nemico. Ora ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Juve gli Mercato Juve: gli indizi che trapelano dalla presentazione delle maglie Juventus News 24 Continua il pressing su Zaniolo

TORINO – La Juventus continua il pressing sul centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo, che vorrebbe vedere a Torino il prossimo anno. Paratici sta cercando di intavolare con la Roma una trattativa ...

Juventus, vicini all’accordo per Raúl Jiménez

L’attaccante messicano sarebbe il nuovo obiettivo della Juventus per sostituire Gonzalo Higuaín, la valutazione si aggira sui 100 milioni di euro. Raúl Jiménez, ventinovenne attaccante del Wolverhampt ...

