La gaffe del Tg2: "Colpo di scena. Salvini non andrà a processo". Ma non è vero (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Tg2 ha annunciato per errore che l’Aula del Senato aveva deciso di non concedere l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini sul caso Open Arms, al contrario di quanto è successo. ”è proprio di ora il risultato, non è passata l’autorizzazione a procedere. Questo è davvero un Colpo di scena perché tutta la maggioranza era compatta per dire che non c’era interesse generale”, ha detto l’inviata Maria Antonietta Spadorcia.Il video dell’errore è diventato subito virale sui social. La direzione del telegiornale ha chiesto scusa per l’inconveniente: “Nell’edizione del Tg2 delle 18.15, subito dopo l’annuncio della ... Leggi su huffingtonpost

