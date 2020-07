Juve, Sarri: "Non so quando rientra Dybala. Scelte estreme con la Roma? Vedremo domani" (Di venerdì 31 luglio 2020) Dopo la sconfitta di Cagliari per la Juve resta un ultimo sforzo. domani, all'Allianz Stadium, andrà in scena l'ultima giornata di Serie A prima della sfida al Lione. Di fronte la Roma che, come la Juve, non ha più nulla da chiedere al campionato. Queste le parole di Maurizio Sarri riportate da Tuttomercatoweb.com Cagliari Calcio v Juventus - Serie A Ha pensato se sarà necessaria una scelta estrema per domani? "Lo valuteremo oggi e domattina. Chi ha bisogno di riposare lo farà, chi può giocare... Leggi su 90min

juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti! Live ?? - forumJuventus : [CM] Dal gabbione di Allegri allo scudetto di Sarri: ecco come il comandante ha cambiato tatticamente la Juve ??… - tuttosport : #Juve, #Zanimacchia è pronto: ecco la nuova stella di #Sarri - sportli26181512 : Juventus, Sarri: 'A Roma giocherà chi non rischia nulla. Pirlo? L'avrei voluto': L’allenatore della Juve ha parlato… - GMontalesi : RT @ilmessaggeroit: Juve, Sarri: «Contro la Roma niente Under 23, ma chi non può giocare, riposa» -