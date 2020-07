Gruppo FCA - Secondo trimestre in rosso per 1 miliardo di euro, bruciati 4,9 miliardi (Di venerdì 31 luglio 2020) La pandemia di coronavirus presenta il conto anche al Gruppo Fiat Chrysler. Nel Secondo trimestre del 2020, il costruttore italoamericano ha infatti subito un pesante calo delle vendite e dei ricavi, chiudendo il periodo in forte perdita. Inoltre, gli effetti della crisi sanitaria e in particolare la chiusura di impianti e concessionarie, hanno portato il Gruppo a bruciare cassa a livelli senza precedenti. La trimestrale riserva, però, anche notizie in controtendenza: il Nord America è rimasto positiva a livello operativo e il rosso di bilancio si è rivelato migliore delle aspettative del mercato. I dati del trimestre. Nello specifico, tra aprile e giugno la Fiat Chrysler ha registrato un calo delle consegne globali del 63% (a quota 424 mila unità) a ... Leggi su quattroruote

