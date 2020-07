GP Gran Bretagna, FP1: Verstappen davanti a tutti, Leclerc 5°, problemi per Vettel (Di venerdì 31 luglio 2020) Prime prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna che si aprono nel segno di Max Verstappen , il più veloce al termine della prima ora e mezza del venerdì. Buone indicazioni per la Red Bull, ma è ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

SkyTG24 : Coronavirus, nuovo lockdown in Gran Bretagna per 4 milioni di persone - SkySportF1 : UFFICIALE! Eccolo già in macchina: @HulkHulkenberg torna in #F1 prendendo il posto di Pérez per il #BritishGP Il L… - repubblica : Coronavirus nel mondo: il Brasile supera le 91 mila vittime, nuove restrizioni in parte della Gran Bretagna - CretellaRoberta : Usa, in 24 ore 1.379 morti slittano le riaperture in Gran Bretagna: In Inghilterra restrizioni per 4 milioni di per… - filippo898 : RT @toMMilanello: Sergio #Perez positivo al #Covid19. È il primo pilota del circus a risultare positivo al coronavirus. Il pilota è in isol… -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Coronavirus, Gran Bretagna: restrizioni per 4 milioni a nord dell'Inghilterra Affaritaliani.it Gp Silverstone, prove libere n. 1 a Verstappen e Vettel non gira nemmeno

La Ferrari di Sebastian Vettel ha problemi all’intercooler e non registra nessun tempo durante le prime prove libere del Gp di Silverstone, in Gran Bretagna, venendo smontata e sistemata per la ...

Formula 1, di Verstappen il miglior tempo nelle prime libere di Silverstone, Leclerc 5°

Nelle prime prove libere del GP di Gran Bretagna il miglior tempo è della Red Bull di Verstappen che con 1’27”422 ha preceduto la Mercedes del campione del mondo Hamilton di 4 decimi. Terzo tempo per ...

La Ferrari di Sebastian Vettel ha problemi all’intercooler e non registra nessun tempo durante le prime prove libere del Gp di Silverstone, in Gran Bretagna, venendo smontata e sistemata per la ...Nelle prime prove libere del GP di Gran Bretagna il miglior tempo è della Red Bull di Verstappen che con 1’27”422 ha preceduto la Mercedes del campione del mondo Hamilton di 4 decimi. Terzo tempo per ...