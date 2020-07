Germania, vendite dettaglio in franata a luglio (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Torna a frenare del commercio al dettaglio in Germania a giugno, dopo l’exploit scattato alla fine del lockdown. Le vendite in termini reali hanno registrato un decremento dell’1,6% su mese, dopo il +12,7% registrato il mese precedente (rivisto da un preliminare +13,9%). Il dato però supera le attese degli analisti che erano per un calo del 3,9%. Anche in termini nominali invece la variazione del commercio al dettaglio è stata pari a -1,6%. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), inoltre, la variazione annua si attesta a +5,9% dal +3,2% di maggio (rivisto da un preliminare +3,8%), risultando meglio delle attese che indicavano un +3%. In termini nominali la crescita tendenziale si attesta al 6,8%. Leggi su quifinanza

Affaritaliani : Germania, vendite al dettaglio in calo dell'1,6% a giugno - Affaritaliani : Germania, vendite al dettaglio in calo dell'1,6% a giugno - moneypuntoit : ?? Germania: vendite al dettaglio sorprendono a giugno ?? - nicolaborzi : RT @fattoquotidiano: COME STA L'AUTO? Vendite e immatricolazioni crollate. Il comparto vale quasi il 5% del Pil, ma la crisi è iniziata pri… - LucaFaccin3 : @HuffPostItalia Licenziano=meno liquido in giro=meno vendite=aziende che chiudono. Spirale al ribasso... in Germani… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania vendite Germania, vendite dettaglio in franata a luglio Il Messaggero BORSA ITALIANA OGGI/ Ubi Banca a +10,2%, Inwit a -3% (31 luglio 2020)

Alle 8:00 sapremo il dato sulle vendite al dettaglio tedesche a giugno ... A mercati chiusi dovrebbe arrivare l’aggiornamento del rating di Moody’s relativo alla Germania e quelli di Dbrs su Austria e ...

Germania, vendite dettaglio in franata a luglio

(Teleborsa) - Torna a frenare del commercio al dettaglio in Germania a giugno, dopo l'exploit scattato alla fine del lockdown. Le vendite in termini reali hanno registrato un decremento dell'1,6% su m ...

Alle 8:00 sapremo il dato sulle vendite al dettaglio tedesche a giugno ... A mercati chiusi dovrebbe arrivare l’aggiornamento del rating di Moody’s relativo alla Germania e quelli di Dbrs su Austria e ...(Teleborsa) - Torna a frenare del commercio al dettaglio in Germania a giugno, dopo l'exploit scattato alla fine del lockdown. Le vendite in termini reali hanno registrato un decremento dell'1,6% su m ...