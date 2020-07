Gazzetta, Cieri a CN24: "Lazio? Scelte obbligate contro il Napoli, Immobile ora tiene tantissimo al record di Higuain" (Di venerdì 31 luglio 2020) Ultime calcio Napoli - Stefano Cieri , giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV, 296 Digitale Terrestre, per parlare delle ultime di ... Leggi su calcionapoli24

infoitsport : Gazzetta, Cieri a CN24: 'Lazio? Scelte obbligate contro il Napoli, Immobile ora tiene tantissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Cieri Gazzetta, Cieri a CN24: "Lazio? Scelte obbligate contro il Napoli, Immobile ora tiene tantissimo al record di Higuain" CalcioNapoli24 Juve verso lo scudetto: l'occasione persa (e i limiti) di Lazio e Inter

La squadra di Sarri è vicina a far suo il nono campionato consecutivo, anche per la mancanza di una rivale all'altezza. Tutti i problemi delle due squadre che hanno avuto più chance di interrompere il ...

Scoppio Quargnento, pm chiede condanna 18 anni

(ANSA) - ALESSANDRIA, 23 LUG - Diciotto anni di reclusione (12 con il rito abbreviato) sono le richieste del procuratore capo di Alessandria Enrico Cieri per i coniugi Giovanni Vincenti e Antonella Pa ...

La squadra di Sarri è vicina a far suo il nono campionato consecutivo, anche per la mancanza di una rivale all'altezza. Tutti i problemi delle due squadre che hanno avuto più chance di interrompere il ...(ANSA) - ALESSANDRIA, 23 LUG - Diciotto anni di reclusione (12 con il rito abbreviato) sono le richieste del procuratore capo di Alessandria Enrico Cieri per i coniugi Giovanni Vincenti e Antonella Pa ...