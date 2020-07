Fonseca: «Stagione difficile ma sono soddisfatto. Ecco chi giocherà domani» (Di venerdì 31 luglio 2020) Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia della sfida contro la Juve, in programma domani all’Allianz Stadium Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia della sfida contro la Juve, in programma domani sera alle 20.45 all’Allianz Stadium. Le sue parole. VOTO ALLA Stagione – «Ho sempre detto che dobbiamo fare il bilancio a fine Stagione, poi alla fine dico come è andata la Stagione. Adesso abbiamo la Juventus e poi il Siviglia». CALAFIORI – «Sì, domani giocherà, è una buona occasione». PAU LOPEZ – «Ho totale fiducia in Pau Lopez, ha fatto una buona Stagione, non c’è nessun problema, ho fiducia in lui». SQUALIFICA VERETOUT – «Sto ... Leggi su calcionews24

mikefaraone24 : RT @forzaroma: #Fonseca: “Domani giocheranno #Fuzato e #Calafiori. Faremo il bilancio a fine stagione” #ASRoma #JuventusRoma - sportface2016 : Le parole di #Fonseca alla vigilia di #JuveRoma - asrclaudio : RT @ilRomanistaweb: VIDEO - #Fonseca: 'Domani giocheranno Calafiori e Fuzato' Il tecnico giallorosso prima di Juventus-Roma: 'A fine stagi… - forzaroma : #Fonseca: “Domani giocheranno #Fuzato e #Calafiori. Faremo il bilancio a fine stagione” #ASRoma #JuventusRoma - sportli26181512 : #Roma, Fonseca: 'Pellegrini ok per il Siviglia. Con la Juve Calafiori e Fuzato': Le parole del tecnico giallorosso… -