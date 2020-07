Focolaio Covid nel centro migranti in Veneto, pugno duro Zaia: “Da quella caserma non esce nessuno” (Di venerdì 31 luglio 2020) VENEZIA – Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia affronta di petto la vicenda del nuovo focolaio di covid 19 scoppiato ieri nella caserma “Silvio Serena” di Casier (Treviso), che da anni funziona come centro di accoglienza di migranti, dove risultano positivi al virus 132 ospiti (su 292 totali) e un mediatore culturale. Leggi su dire

