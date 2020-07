El Shaarawy nel caos: sospeso dallo Shanghai Shenhua e addio alla Cina più vicino (Di venerdì 31 luglio 2020) Che la voglia di Stephan El Shaarawy fosse quella di tornare in Italia o, comunque, di salutare la Cina, era abbastanza noto. Ma che si dovesse arrivare ad una totale rottura tra lui e lo Shanghai Shenua non era prevedibile. L'esterno offensivo è stato sospeso per una partita dopo che contro il Guangzhou era uscito dal campo con fare polemico senza sedersi in panchina.El Shaarawy: rottura con lo Shanghai Shenua e addio vicinoNon è iniziata nel migliore dei modi la nuova stagione di Chinese Super League per Stephan El Shaarawy. L'ex calciatore della Roma, nella prima giornata contro il Guangzhou Evergrande ha fatto infuriare il suo club, lo Shanghai Shenhua per non essersi seduto in ... Leggi su itasportpress

