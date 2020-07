De Laurentiis a De Luca: «Prendi una foto di Verdone per il tuo ufficio in Regione» (Di venerdì 31 luglio 2020) Ieri Carlo Verdone ha presentato a Napoli la sua prima mostra fotografica, “Nuvole e colori”, in programma al Museo Madre fino al 1 novembre. Alla presenza del presidente della Regione Campana, Vincenzo De Luca e del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato che a breve uscirà il suo ultimo film e che ha in cantiere anche una serie tv per Amazon Prime (prodotta da De Laurentiis): “Vita da Carlo”. E durante la presentazione non sono mancati i siparietti tra De Luca e De Laurentiis. Già dal principio dell’evento, con il presidente del Napoli che, rivolgendosi a De Luca prima della visita al Museo, ha detto, «Vincenzo, fammi da Cicerone» Il patron azzurro ha elogiato le ... Leggi su ilnapolista

Verdone al Madre presenta la mostra "Nuvole e colori": "Per me un nuovo esordio"

Con Verdone all'inaugurazione della mostra anche Aurelio De Laurentiis, produttore di tutti i suoi film da vent'anni, e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Carlo fa foto ...

