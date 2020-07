Dati Pil, "Niente ripresa a V, ci vorrà un anno e mezzo per tornare ai livelli pre Covid" (Di venerdì 31 luglio 2020) Ci vorrà almeno un anno e mezzo per far tornare l’economia italiana ai livelli di fine 2019 dopo il calo “senza precedenti” registrato dall’Istat, che ha stimato un crollo del 12,4% sul trimestre precedente e del 17,3% rispetto allo stesso periodo nello scorso anno. L’Agi ha sentito una serie di esperti per capire come sarà la ripresa dell’economia italiana. Secondo il professor Giuseppe Berta, la ripresa non sarà a V, cioè con “un danno limitato all’economia e con una rapida ripresa dei consumi, grazie ai risparmi accumulati durante il confinamento”, spiega ancora l’Agi. Questo perché, nonostante l’andamento che ... Leggi su huffingtonpost

