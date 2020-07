Corte Conti, Zicchieri: con Zingaretti uno scandalo al giorno (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma – “Oggi la Corte dei Conti certifica il disastro amministrativo della Regione Lazio. Ormai con Zingaretti e’ uno stillicidio quotidiano di scandali, sprechi, gaffes. Dal mascherina-gate in giu’, siamo di fronte a un’esperienza governativa fallimentare che deve concludersi al piu’ presto con le dimissioni del presidente Zingaretti per voltare finalmente pagina”. Cosi’ in un comunicato Francesco Zicchieri, vicecapogruppo della Lega alla Camera. Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Corte Conti Bilancio Regione Lazio, Corte Conti: Migliora la tempestivita' dei pagamenti Il Messaggero Rimborsi ai consiglieri regionali: si indaga anche sui gettoni di chi vive a Firenze

La Corte dei conti vuole capire perché anche chi vive nel capoluogo ha preso i soldi, sebbene la legge fissi un minimo di 20 km casa-lavoro FIRENZE. C’è Maurizio Marchetti, forzista lucchese, che si i ...

Corte dei Conti, professore Bevilacqua condannato a risarcire l’Università di Palermo

I giudici della corte dei conti presieduti da Guido Carlino hanno condannato Antonino Bevilacqua l’ex professore ordinario di Ingegneria a pagare all’università di Palermo circa 200 mila euro. La proc ...

