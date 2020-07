Coronavirus, diarrea primo sintomo in alcuni bimbi (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus: la diarrea è il primo sintomo in alcuni bimbi. Chiappini (Meyer): “Altri segnali sono nausea, vomito e dolori addominali” “alcuni bambini hanno presentato diarrea acquosa come primo sintomo della malattia, ancora prima o in assenza di manifestazioni respiratorie. Esistono alcuni casi di neonati, lattanti o adolescenti che hanno presentato febbre e diarrea come unica o principale… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Coronavirus, la diarrea è il primo sintomo in alcuni bimbi - DIRE.it

Le manifestazioni cutanee del Covid-19

Come tutti purtroppo sappiamo il COVID-19 (infezione da SARS-CoV-2-19) è comparso in Cina a Wuhan negli ultimi mesi del 2019 e da lì si è poi diffuso in tutto il mondo, per cui l’OMS (Organizzazione M ...

A Palermo positiva una ventiseienne, turista con la febbre fugge per evitare il tampone

Allarme coronavirus anche a Palermo ... si trattava solo di una intossicazione alimentare, con tanto di diarrea e nausea. Il turista, un italo-americano di 35 anni, si è sentito male la scorsa ...

