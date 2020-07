Consulta: illegittimo negare iscrizione anagrafe a richiedenti asilo (Di venerdì 31 luglio 2020) Vietare ai richiedenti asilo l'iscrizione nelle liste dell'anagrafe non solo non aumentare il livello di sicurezza pubblica, ma finisce con il limitare le capacità di controllo e di monitoraggio dell'... Leggi su tgcom24.mediaset

Vietare ai richiedenti asilo l'iscrizione nelle liste dell'Anagrafe non solo non aumentare il livello di sicurezza pubblica, ma finisce con il limitare le capacità di controllo e di monitoraggio dell' ...