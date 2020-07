Come cambierà Peakly Blinders 6 con il Covid-19? Modifiche allo script e slitta la data d’uscita (Di venerdì 31 luglio 2020) Brutte notizie per chi attende Peaky Blinders 6. Le riprese della sesta stagione, previste nella primavera di quest'anno, sono state posticipate a causa dell'emergenza da pandemia di Covid-19.I primi aggiornamenti sull'inizio ufficiale delle riprese erano state date dal regista della serie, Anthony Byrne. In un'intervista a Digital Spy aveva dichiarato di non sapere con certezza quando sarebbe stato possibile tornare sul set. La salute del cast e della troupe sono di primaria importanza per poter lavorare in estrema sicurezza.Lentamente, le produzioni televisive e cinematografiche stanno riprendendo le loro attività, e Peaky Blinders 6 non fa eccezione. In una nota stampa pubblicata sul sito ufficiale della serie, il creatore Steven Knight ha svelato che l'ulteriore ritardo nelle riprese è stato influenzato non solo ... Leggi su optimagazine

