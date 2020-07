Colombo e Spataro nostromi del barcone salva migranti (Di venerdì 31 luglio 2020) Fausto Biloslavo Le due toghe battezzano la nuova nave italiana ResQ. Chiedono due milioni: "È un dovere" Ci mancava solo una nuova onlus dell'accoglienza, che punta a raccogliere 2 milioni di euro per mettere in mare l'ennesima nave e portare migranti in Italia. Lo sponsor, testimonial d'eccezione e presidente onorario è Gherardo Colombo, quello del pool di mani Pulite, ma non mancano fra i soci fondatori altri magistrati, del calibro di Armando Spataro. Solo due anni fa, quando indossava ancora la toga, si era duramente scontrato con l'allora ministro dell'Interno, Matteo Salvini, proprio sull'immigrazione. Poi ci sono giornalisti, attori, avvocati, sindacalisti, preti, la crème della «società civile» fermamente pro migranti. Per non parlare di Sergio Cusani, uno dei ... Leggi su ilgiornale

